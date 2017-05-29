Скриншот видео с сайта vk.com/chp_chel

Борис Дубровский назвал дебош подростков на фестивале красок атакой на имидж региона. Комментируя инцидент, произошедший в субботу, 27 мая, в Челябинске, губернатор подчеркнул, что действия хулиганов, забросавших полицейских краской, нуждаются в детальном разборе. «Мы говорим о том, что претендуем на прием очень важных международных мероприятий, и в то же время имеем подобного рода инциденты. Эти подростки — не «герои нашего времени»», - заявил Дубровский.

«Я с трудом себе представляю, что я захотел бы приехать в город, в котором подростки полицию забрасывают красками какими-то, веселятся. С трудом бы представил, что здесь можно безопасно провести время, если я вижу подобного рода дикость. Наверное, это не то, чем хотелось бы нам быть известными в России, во всем мире. Важно сейчас разобраться с причинами. Мы не можем так просто отмахнуться от этой ситуации. Ее необходимо разобрать по полочкам и понять, что это было. Реально атака на имидж региона. Это точно не смешно. За это должны быть выводы и последствия», - отметил губернатор.

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