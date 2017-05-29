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19.05.2017 г. | 16:00
Жители Румынии три года получали субсидии на виртуальные фермы
29.05.2017 г. 14:47
"Нескучное право" уже не раз рассказывало вам о смешных судебных прецедентах, произошедших в разных уголках мира. И, кажется, эта тема неисчерпаема.
Чего стоит только история, произошедшая в 2002 году с одним некорректно выражавшимся американцем. Сквернослов обозвал полицейских свиньями, за что его вполне предсказуемо осудили по статье «Оскорбление стражей правопорядка». Но чем выделяется описываемое дело, так это примененным к мужчине наказанием! На выбор ему было предложено: провести три дня в заключении, либо, внимание (!), два часа постоять на оживленном перекрестке с живой свиньей и табличкой в руках с надписью: «Это не полицейский». Думается, выбор нарушителя не удивит: он остановился на последнем варианте.
Еще одна интересная история связана с виртуальной реальностью. В это трудно поверить, но румынские игроманы умудрились надуть родное правительство на 400 тыс. фунтов стерлингов! Обман года вскрылся и выставил чиновников полными дураками. Дело в том, что восемь человек, подсевших на онлайн-игру типа «Ферма», подали документы на получение субсидий для фермерских хозяйств. «Фермеры» утверждали, что владеют огромным животноводческим хозяйством и выращивают 1860 коров. О том, что фермы виртуальные, игроки умолчали.
Правительство Румынии выплачивало игрокам по 100 фунтов на одно животное в течение трех лет! Однако, когда обман раскрылся, выплаты ожидаемо прекратились. А вот дальше начинается самое интересное: все восемь человек подали в суд на родное правительство, требуя, чтобы им продолжали выплачивать субсидии. Они утверждают: в законе не было указано, что фермы должны были быть настоящими! Интересно, если они выиграют суд, то другие игроки тоже начнут подавать документы на получение выплат от государства?
Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро "Ковалев, Рязанцев и Партнеры"
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