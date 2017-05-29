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Наказание или поощрение? Законы о взятках и отношение к коррупции в различных странах
29.05.2017 г. 14:40
Сегодня выпуск "Нескучного права" посвящен теме борьбы со взяточничеством. Явлением, непрекращающимся вот уже сотни, если не тысячи лет как в близких, так и в далеких по расстоянию и времени от нас государств.
Интересно, что во многих странах взяточничество поощрялось государством. Например, на острове Ява, находившемся в колониальной зависимости от Голландии, для того, чтобы устроиться на должность с окладом 40 гульденов в месяц, нужно было заплатить государству налог в виде трех с половиной тысяч. Зато потом можно было собирать сотни тысяч за счет взяток. И такова была политика не только в Голландии, но и многих других государствах в различные периоды их истории.
Но и борьба со взяточничеством – явление не менее распространенное. В России, например, Петр Первый, совершенно справедливо полагая, что взяточничество – зло для государства, в целях противодействия этому злу, существенно повысил жалование госслужащим и ввел жестокое, вплоть до высшей меры, наказание за мздоимство.
Интересно обстоят дела с противодействием коррупции и в современном обществе. Возьмем, к примеру, две Кореи. В Северной Корее взятка наказывается смертной казнью, а что же в Южной? В Южной Корее существует одно очень забавное законоположение, отражающее не столь суровое отношение властей к этому преступлению. В этом государстве офицеры дорожной полиции обязаны сообщать обо всех взятках, которые они получили от водителей. Хитро.
Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»
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