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Заморозки до -2 ожидаются ближайшей ночью в Челябинске. Синоптики южноуральского гидрометцентра прогнозируют в ночь на вторник, 30 мая, облачную погоду с прояснениями и небольшими осадками в виде дождя. Ожидается также понижение температуры до двух градусов ниже нуля, ветер будет западный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду. В течение дня во вторник потеплеет до 13 градусов, также возможны дожди.

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