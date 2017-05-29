Фото с сайта delovoysaratov.ru

Челябинский штаб Навального подал заявку на проведение антикоррупционного митинга 12 июня. Об этом сегодня, 29 мая, в своем ЖЖ сообщил координатор организации Алексей Табалов. Уведомление рассматривают в администрации Челябинска. Оппозиционеры рассчитывают провести акцию на Алом поле в День России. Заявленная численность участников - 1 тыс. человек.

Заявки подали сторонники Навального и в других регионах. Сам политик рассчитывает провести 15-тысячное шествие в Москве от площади Тверская застава до Охотного ряда.

Предыдущая всероссийская антикоррупционная акция, которая состоялась в Челябинске 26 марта, не получила разрешения городских властей. Люди вышли на несанкционированный пикет. Полиция тогда задержала свыше десятка человек. Организатор Алексей Табалов провел десять суток под административным арестом.

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