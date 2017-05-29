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Власти Челябинска планируют выкосить одуванчики, чтобы город не напоминал колхоз. На совещании в мэрии зампред гордумы Илья Мительман возмутился засильем желтых полевых цветов на газонах вдоль проспекта Ленина. По его словам, одуванчики превращают большой город в колхоз. Мительман даже пообещал на свои деньги закупить для двух районов - Центрального и Курчатовского — газонокосилки. Мнение депутата поддержал мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Он также отметил необходимость санитарной обрезки деревьев.

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Все новости за 29.05.2017 г.»