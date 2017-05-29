Фото с сайта gorodkirov.ru

Найденный мертвым в лесу под Чебаркулем солдат при жизни бродяжничал. В воинской части, куда после отпуска не вернулся Анатолий Романов, прокомментировали инцидент.

По данным Znak.com, 21-летний парень служил в армии по контракту в звании рядового в должности вычислителя отделения управления самоходно-артиллерийского дивизиона. В феврале 2017 года Романов получил отпуск и покинул часть, но по истечении срока разрешенного отдыха не вернулся. Его тело нашли несколько месяцев спустя в лесу. По данным следователей, молодой человек замерз еще в феврале. Ранее он был склонен к бродяжничеству и злоупотреблению спиртными напитками, добавляет издание.

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