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Во время весенней уборки из Челябинска вывезли 85 тыс. кубометров мусора
29.05.2017 г. 13:04
Во время весенней уборки из Челябинска вывезли 85 тыс. кубометров мусора. В городских субботниках приняли участие 113 тыс. человек. Цифры по итогам экологической кампании озвучил замглавы Челябинска Юрий Параничев. В основном силы были направлены на уборку улиц, дворов, парков, водоемов. В порядок также привели памятники и кладбища.
В городском бору высадили 25 тыс. сосен и лиственниц. На улицах города появились более 2 тыс. саженцев лиственных деревьев. К агитации подключились активисты экологических организаций. В городе прошли массовые акции по сбору мусора - «Эко-велопробег», «Чистые игры», «Аллея семьи», «Субботник на лодках».
Среди негативных моментов Параничев отметил, что на данный момент организации, которые выиграли конкурс на озеленение Челябинска, не справляются с поставленной задачей.
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