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Челябинский девелопер в суде банкротит компанию из Санкт-Петербурга
29.05.2017 г. 13:01
Челябинский девелопер в суде банкротит компанию из Санкт-Петербурга. Организация «Стройсвязьурал 1» подала иск о банкротстве компании «Стремберг», которая владеет ТРК в Северной столице, в Арбитражный суд. По данным «Ведомостей», истец хочет получить от ответчика 1,2 млрд рублей, заработанных последним на сдаче в аренду площадей ТРК «Питерлэнд» с июня 2012-го по ноябрь 2014 годов.
Конфликт «Стремберга» со «Стройсвязьуралом» длится уже шесть лет, уточняет издание. Челябинская и петербургская компании финансировали возведение ТРК «Питерлэнд». В 2011 году стороны расторгли договор и зарегистрировали право общей долевой собственности. Позднее «Стройсвязьурал» продал партнерам свою долю, но денег не дождался. Теперь компания требует вернуть долг.
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