Фото: Челябинская городская служба спасения

Четыре пляжа в Челябинске не готовы к началу купального сезона. Официально места массового отдыха на воде должны открыть через три дня, 1 июня. До этой даты пляжи должны освидетельствовать в инспекции по маломерным судам областного МЧС. К этому готовы только пять участков: пляжи на Шершнях и "Солнечный берег" на Смолино.

Два места для купания на Первом озере и Смолино получили массу замечаний и пока не могут принимать отдыхающих. Это пляж "Прибой" и пляж рядом с Пансионатом ветеранов войны и труда. Нарушения обнаружили также на пляже на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской. Центр активного отдыха "Русские Забавы" на первом километре шоссе Западное на берегу Шершневского водохранилища признан совершенно не предназначенным для купания и даже не будет проходить освидетельствования МЧС.

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