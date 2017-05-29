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Четыре пляжа в Челябинске не готовы к началу купального сезона
29.05.2017 г. 13:00
Четыре пляжа в Челябинске не готовы к началу купального сезона. Официально места массового отдыха на воде должны открыть через три дня, 1 июня. До этой даты пляжи должны освидетельствовать в инспекции по маломерным судам областного МЧС. К этому готовы только пять участков: пляжи на Шершнях и "Солнечный берег" на Смолино.
Два места для купания на Первом озере и Смолино получили массу замечаний и пока не могут принимать отдыхающих. Это пляж "Прибой" и пляж рядом с Пансионатом ветеранов войны и труда. Нарушения обнаружили также на пляже на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской. Центр активного отдыха "Русские Забавы" на первом километре шоссе Западное на берегу Шершневского водохранилища признан совершенно не предназначенным для купания и даже не будет проходить освидетельствования МЧС.
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