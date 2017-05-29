Фото с сайта 31tv.ru

Координатор штаба Навального в Челябинске обжаловал в Европейском суде арест за митинг против коррупции. Алексей Табалов считает, что власти России нарушили его законное право на судебное разбирательство. Задержание произошло спустя две недели после акции 26 марта. Заявитель считает, это было сделано для того, чтобы не дать ему присутствовать на открытии штаба Навального 15 апреля. Активист за нарушение правил проведения массового мероприятия отсидел под административным арестом десять суток.

Табалов утверждает, что доказательства и обвинения шли вразрез. Например, судья говорит, что митингующие шествовали по проезжей части, а видео доказывает обратное. Кроме того, суд отказался проводить лингвистическую экспертизу и вызвать ключевых свидетелей. Приговор основывался на полицейском протоколе, который гласил, что Табалов с трибуны выкрикивал антиправительственные лозунги, а также "...постоянно улыбался и был доволен произведенными им агитационными действиями".

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