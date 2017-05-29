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Ближайший год в Челябинске станет временем сделок с качественными производственными площадками
29.05.2017 г. 12:26
Ближайший год в Челябинске станет временем сделок с качественными производственными площадками. В этом уверен директор "IBC-Недвижимость" Станислав Ахмедзянов. По его словам, в последнее время на рынок вынесли немало достойных внимания объектов такого класса. Много интересного происходит в сегменте складской недвижимости. Это объясняется тем, что федеральные компании активно планируют развитие бизнеса на будущее. В 2017 году на рынке Челябинска произошли исторические по масштабам сделки со складскими и производственными объектами, подчеркнул Ахмедзянов. Однако есть и явно стагнирующие сегменты коммерческой недвижимости, отметил эксперт.
«Полнейшая стагнация с арендой фактически, нет стабильных арендаторов, и любой арендатор очень критически рассматривается арендодателями. В связи с этим есть и проблема с объектами на рынке коммерческой недвижимости, потому что денег на данный момент существенно больше, чем объектов. Потому что покупателями рассматриваются магазины, желательно из сферы FMCG (это продукты питания) из федеральных сетей», - отметил Станислав Ахмедзянов.
Склады и промплощадки сейчас, в отличие от магазинов, «оживают», подчеркнул Ахмедзянов. Несмотря на сильную корректировку цен, рынок поддерживают очень качественные предложения. Если ничего не будут производить, то и торговать станет нечем. Так что спрос на специализированную недвижимость обеспечен, резюмировал специалист.
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