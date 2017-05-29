Фото с сайта sledcom.ru

Тела мужчины и его 2-летнего сына нашли в затонированной машине в Советском районе. Это произошло в воскресенье, 28 мая. Местные жители обратили внимание на подозрительный ВАЗ, припаркованный в одном из дворов на улице Шаумяна. По словам очевидцев, автомобиль стоял на этом месте давно. Стекла были наглухо затонированы. Из салона исходил трупный запах. Полицейские вскрыли дверь. На заднем сиденье лежали тела 48-летнего челябинца и его 2-летнего сына.

Мужчина и ребенок пропали 1 мая. Судмедэксперт заключил, что они умерли не менее трех недель назад. Следователи сообщили, что мужчина был наркоманом и состоял на учете. Около его тела обнаружили шприцы с неустановленным веществом. Причину смерти мальчика и отца устанавливают специалисты.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 29.05.2017 г.»