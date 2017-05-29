Фото с сайта cheladmin.ru

В парке Гагарина установили «памятник падению рубля». Скульптура «Монета на удачу», которую открыли в День российского предпринимательства, вызвала шквал ироничных отзывов бизнесменов и общественников, которые подметили неоднозначность композиции. По замыслу авторов, многократно увеличенная монета достоинством в один рубль стоит на небольшом наклонном постаменте. Неуместную шутку сыграл именно угол - при взгляде на скульптуру кажется, что рубль вот-вот скатится вниз.

«Явно неудачный памятник», «Вся эта шумиха скорее похожа на поминки предпринимательства», отмечали пользователи социальных сетей. В комментариях к снимкам с открытия название «Монета на удачу» трансформировалось в «Памятник падению рубля». Многие подмечают, что такой вариант гораздо более правдиво изображает действительность и дает понять будни челябинского бизнеса.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 29.05.2017 г.»