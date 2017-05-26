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Благодаря экологической стратегии качество атмосферного воздуха в Челябинской области значительно улучшится. Об этом сегодня, 26 мая, заявил во время выступления на Невском форуме в Санкт-Петербурге губернатор Борис Дубровский.

В своем докладе глава региона особо отметил важность появления в России стратегического документа в сфере экологии, который был утвержден указом президента в апреле текущего года. Он определяет в качестве одной из основных целей уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах. По словам Бориса Дубровского, это положение наиболее актуально для подведомственного ему региона. По мнению губернатора, поправить экологическую обстановку в области позволят законодательные инструменты мотивации предприятий и механизм квотирования выбросов.

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Все новости за 26.05.2017 г.»