Фото с сайта gubernator74.ru

Власти намерены стимулировать развитие производства композиционных материалов в Челябинской области. Пока это направление работает только на отдельных предприятиях региона в экспериментальном порядке. "Сегодня наша задача – понять, как встроиться в этот тренд, что мы должны сделать, чтобы эта отрасль начала расти", – заявил губернатор Борис Дубровский.

Замминистра экономического развития области Ирина Акбашева сообщила, что отрасль производства композиционных материалов является одной из точек роста на уровне мировой экономики. В Челябинской области она занимает порядка 0,2% от общего объема отгруженных товаров собственного производства.

По словам замминистра, в регионе созданы предпосылки, способные дать толчок развитию отрасли. Среди них наличие функционирующих производств и соответствующих компетенций, близость потребителей, наличие ресурсной базы. В Челябинской области располагается по меньшей мере 10 месторождений базальтового сырья и 16 месторождений кварца, которые могут быть потенциально пригодными для производства композиционных материалов. Борис Дубровский поручил разработать стратегию развития отрасли и определить меры поддержки предприятий.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.05.2017 г.»