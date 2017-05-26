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Власти намерены стимулировать развитие производства композиционных материалов в Челябинской области
26.05.2017 г. 16:09
Власти намерены стимулировать развитие производства композиционных материалов в Челябинской области. Пока это направление работает только на отдельных предприятиях региона в экспериментальном порядке. "Сегодня наша задача – понять, как встроиться в этот тренд, что мы должны сделать, чтобы эта отрасль начала расти", – заявил губернатор Борис Дубровский.
Замминистра экономического развития области Ирина Акбашева сообщила, что отрасль производства композиционных материалов является одной из точек роста на уровне мировой экономики. В Челябинской области она занимает порядка 0,2% от общего объема отгруженных товаров собственного производства.
По словам замминистра, в регионе созданы предпосылки, способные дать толчок развитию отрасли. Среди них наличие функционирующих производств и соответствующих компетенций, близость потребителей, наличие ресурсной базы. В Челябинской области располагается по меньшей мере 10 месторождений базальтового сырья и 16 месторождений кварца, которые могут быть потенциально пригодными для производства композиционных материалов. Борис Дубровский поручил разработать стратегию развития отрасли и определить меры поддержки предприятий.
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