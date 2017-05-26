Фото с сайта pravmin74.ru

«Магнезит» построит в Сатке новое предприятие совместно с китайской корпорацией. Группа подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Синостил». Документ подразумевает создание нового завода, мощность которого составит порядка 50 тыс. тонн продукции в год. Предприятие позволит увеличить объем производства востребованных на рынке огнеупоров. Строительство завода стартует осенью этого года. А запуск предприятия запланирован на 2018-й.

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Все новости за 26.05.2017 г.»