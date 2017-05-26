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Утомленные городом
«Магнезит» построит в Сатке новое предприятие совместно с китайской корпорацией
26.05.2017 г. 16:07
Фото с сайта pravmin74.ru
«Магнезит» построит в Сатке новое предприятие совместно с китайской корпорацией. Группа подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Синостил». Документ подразумевает создание нового завода, мощность которого составит порядка 50 тыс. тонн продукции в год. Предприятие позволит увеличить объем производства востребованных на рынке огнеупоров. Строительство завода стартует осенью этого года. А запуск предприятия запланирован на 2018-й.
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