Фото с сайта www.chelfond.ru

В Челябинске выставили на продажу здание под складской или логистический центр. Речь идет об объекте, расположенном по адресу: улица Постышева, 2, это рядом с Первым хлебокомбинатом. О реализации помещения объявил фонд имущества Челябинской области.

На охраняемой территории площадью 1,78 га находятся 4-хэтажное административное здание, несколько производственных боксов, склады и гаражи. Как утверждают в фонде имущества, производственные корпуса находятся в хорошем техническом состоянии. В настоящее время часть недвижимости сдается в аренду. Будущий владелец может приспособить комплекс под складской или логистический центр. Учитывая, что на данный момент часть площадей занимают арендаторы, то потенциальный инвестор может использовать объект как готовый арендный бизнес на время разработки собственного проекта.

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Все новости за 26.05.2017 г.»