Фото: УМВД по Челябинску

Грабитель катался по Челябинску на угнанном автомобиле с владельцем в багажнике. За разбойное нападение задержан 23-летний парень. В ночь на среду, 24 мая, он распивал спиртное вместе с приятельницей. Она познакомила собутыльника с другом, который был на машине. Мужчины отвезли девушку домой, а когда они остались одни, преступник приставил к горлу водителя нож. Он отобрал у жертвы телефон и банковскую карту, после чего затолкнул потерпевшего в багажник и поехал по городу. Хозяин машины, дождавшись остановки, смог выбраться и убежать, грабитель этого не заметил.

Накатавшись, челябинец бросил транспорт на дороге и скрылся. Сотрудники полиции задержали его и изъяли похищенное. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия». Грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Фото: УМВД по Челябинску

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