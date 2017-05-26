Фото с сайта 74.мвд.рф

С гуляний в честь последнего звонка в Челябинске увезли в полицию 20 человек. Всего, по данным регионального управления МВД, в праздничных мероприятиях по случаю окончания школы 24 и 25 мая приняли участие более 13 тыс. 800 выпускников. Педагогов и родительские комитеты накануне последних звонков проинструктировали, как не позволить детям злоупотребить спиртным. Тем не менее в парках и скверах нашли 18 несовершеннолетних в нетрезвом виде. Нескольких выпускников вытащили из фонтана. Всех доставили в отделения полиции, а потом передали родителям. Теперь в МВД выясняют, кто продал детям алкоголь.

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Все новости за 26.05.2017 г.»