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Челябинские чиновники железными скобами повредили более сотни деревьев в городском бору
26.05.2017 г. 15:00
Челябинские чиновники железными скобами повредили более сотни деревьев в городском бору. Это произошло при разметке трасс для массового спортивного мероприятия "Городская прогулка-2017", которое проводило управление спорта. Таблички с указанием маршрута зафиксировали на соснах и березах металлическими креплениями. Инородные предметы разрушили кору, что может вызвать гибель зеленых насаждений. Также на деревьях разместили сотни рекламных листовок, освещающих мероприятие, что недопустимо. В областном штабе ОНФ назвали действия организаторов массовым вредительством. Активисты сообщили о выявленных нарушениях в контрольно-надзорные органы.
Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области
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