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Утомленные городом
В парке имени Гагарина установят двухметровую монету
26.05.2017 г. 14:44
Фото с сайта vk.com
В парке имени Гагарина установят двухметровую монету. Это сделают в субботу, 27 мая, в ходе празднования Дня российского предпринимательства. Композиция получила название "Монета на удачу". Праздничная программа, помимо открытия "денежного" памятника, будет включать работу тематических аллей, на которых посетители увидят все многообразие малого бизнеса города, выступления артистов, спортивные состязания, мастер-классы. В парке можно будет проконсультироваться с врачами и сделать прическу, попробовать приготовить шоколад и выиграть сертификаты в кино.
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