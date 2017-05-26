Фото с сайта vk.com

В парке имени Гагарина установят двухметровую монету. Это сделают в субботу, 27 мая, в ходе празднования Дня российского предпринимательства. Композиция получила название "Монета на удачу". Праздничная программа, помимо открытия "денежного" памятника, будет включать работу тематических аллей, на которых посетители увидят все многообразие малого бизнеса города, выступления артистов, спортивные состязания, мастер-классы. В парке можно будет проконсультироваться с врачами и сделать прическу, попробовать приготовить шоколад и выиграть сертификаты в кино.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.05.2017 г.»