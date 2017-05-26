Фото с сайта ProGorodSamara.ru

Двоих челябинцев будут судить за продажу поддельных полисов ОСАГО. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летних жителей города. Им вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следствие установило, что молодые мужчины через интернет приобрели поддельные бланки ОСАГО и продавали их по цене 1200-1500 рублей. Покупателей привлекали, развешивая объявления на столбах.

Подельники с апреля по сентябрь 2016 года реализовали шесть фальшивых полисов на общую сумму 9 тыс. руб. Мошенникам грозит до пяти лет в колонии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре области.

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