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Двоих челябинцев будут судить за продажу поддельных полисов ОСАГО
26.05.2017 г. 14:31
Двоих челябинцев будут судить за продажу поддельных полисов ОСАГО. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летних жителей города. Им вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следствие установило, что молодые мужчины через интернет приобрели поддельные бланки ОСАГО и продавали их по цене 1200-1500 рублей. Покупателей привлекали, развешивая объявления на столбах.
Подельники с апреля по сентябрь 2016 года реализовали шесть фальшивых полисов на общую сумму 9 тыс. руб. Мошенникам грозит до пяти лет в колонии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре области.
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