Фото с сайта cheladmin.ru

Перед началом купального сезона в Челябинске проверили городские пляжи. Спецкомиссия в четверг, 25 мая, обошла места летнего отдыха на Шершнях, Смолино и Первом озере. Инспекторы следили, чтобы берега были песчаными, а вход в воду был безопасным. Также проверяли наличие кабинок для переодевания, душевых, медпункта, спасательных вышек и кнопок вызова экстренных служб. В рамках подготовки пляжей очищают дно водоемов, разравнивают ямы в акватории и обрабатывают территорию от клещей. Окончательное освидетельствование мест для купания и отдыха будет выдавать инспекция по маломерным судам регионального МЧС. Всего власти планируют открыть в Челябинске девять пляжей:

- пляж «Западный» на берегу Шершневского водохранилища;

- пляж «Солнечный берег» на озере Смолино на улице Хуторная, 70/1;

- городской пляж № 3 «Ясень» на берегу Шершневского водохранилища в поселке АМЗ;

- городской пляж на Шершневском водохранилище;

- центр активного отдыха «Русские забавы» на первом километре шоссе Западное на берегу Шершневского водохранилища;

- пляж на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской на озере Смолино;

- пляж «Белый парус» на берегу Шершнёвского водохранилища в поселке Шершни;

- пляж рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова на Первом озере;

- пляж «Прибой» за домом № 79 на улице Новороссийской на озере Смолино.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.05.2017 г.»