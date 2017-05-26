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Перед началом купального сезона в Челябинске проверили городские пляжи
26.05.2017 г. 14:30
Перед началом купального сезона в Челябинске проверили городские пляжи. Спецкомиссия в четверг, 25 мая, обошла места летнего отдыха на Шершнях, Смолино и Первом озере. Инспекторы следили, чтобы берега были песчаными, а вход в воду был безопасным. Также проверяли наличие кабинок для переодевания, душевых, медпункта, спасательных вышек и кнопок вызова экстренных служб. В рамках подготовки пляжей очищают дно водоемов, разравнивают ямы в акватории и обрабатывают территорию от клещей. Окончательное освидетельствование мест для купания и отдыха будет выдавать инспекция по маломерным судам регионального МЧС. Всего власти планируют открыть в Челябинске девять пляжей:
- пляж «Западный» на берегу Шершневского водохранилища;
- пляж «Солнечный берег» на озере Смолино на улице Хуторная, 70/1;
- городской пляж № 3 «Ясень» на берегу Шершневского водохранилища в поселке АМЗ;
- городской пляж на Шершневском водохранилище;
- центр активного отдыха «Русские забавы» на первом километре шоссе Западное на берегу Шершневского водохранилища;
- пляж на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской на озере Смолино;
- пляж «Белый парус» на берегу Шершнёвского водохранилища в поселке Шершни;
- пляж рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова на Первом озере;
- пляж «Прибой» за домом № 79 на улице Новороссийской на озере Смолино.
Фото: Пресс-служба администрации Челябинска
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