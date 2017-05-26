Фото с сайта veterinarprofi.ru

В Челябинской области чипируют всех домашних животных. Соответствующий законопроект рассмотрят в региональном Заксобрании. С инициативой выступили зоозащитники. Они предлагают вживлять электронные носители для того, чтобы питомца было легче найти, если он потеряется. Также нововведение усилит ответственность хозяев, которые выбрасывают кошек и собак на улицу. Безответственных людей можно будет штрафовать. Южноуральские борцы за права животных выступили и за обязательную вакцинацию питомцев, за запрет продажи животных на рынках и введение патента на их размножение. Предложения также направят в Заксобрание области.

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Все новости за 26.05.2017 г.»