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Утомленные городом
В лесу рядом с Чебаркульским гарнизоном нашли тело сбежавшего из части срочника
26.05.2017 г. 14:21
Фото с сайта gorodkirov.ru
В лесу рядом с Чебаркульским гарнизоном нашли тело сбежавшего из части срочника. 21-летний солдат ушел в самоволку в феврале. Его останки обнаружили в четверг, 25 мая, в лесополосе возле дороги Миасс – Чебаркуль. Точная причина смерти устанавливается. По предварительным данным, парень мог умереть от голода и жажды. Рядом с телом обнаружено костровище. Это свидетельствует о том, что погибший находился на месте длительное время. Военные следователи выясняют, что вынудило срочника покинуть часть и прятаться в лесу.
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