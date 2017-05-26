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Росавтодор прокомментировал информацию Счетной палаты России о провале плана по вводу дорог в Челябинской области. В пресс-службе федерального агентства пояснили, что на самом деле все работы были выполнены, но объекты просто не ввели в эксплуатацию, поэтому аудиторы и расценили ситуацию как "провал".

На сайте Счетной палаты было опубликовано сообщение о том, что в Челябинской области в 2016 году не были введены в эксплуатацию 15 километров дорог, на которые территории получили деньги по линии Росавтодора.

"Речь в заявлении Счетной Палаты РФ идет о работах на дорогах регионального и местного значения, выполняемых субъектом. То есть, как мы и сообщали ранее, выявленные аудиторами нарушения касаются работы дорожных служб, подчиняющихся региональным (областным, городским, муниципальным) властям. Вместе с тем, стоит отметить, что средства федерального бюджета согласно документации, предоставленной в Росавтодор областным Министерством дорожного хозяйства и транспорта на 1 апреля 2017 года, были использованы в полном объеме. Указанные объекты в Челябинской области были построены, но, видимо, не введены своевременно в эксплуатацию, о чем отмечает в акте и сама Счетная Палата. Допущенные нарушения обязательств по вводу в эксплуатацию объектов (15,339 км), предусмотренных соглашением между Федеральным дорожным агентством и Правительством Челябинской области и несвоевременное оформление документации, видимо, и стало основанием для замечаний Счетной Палаты", - говорится в тексте письма, которое пресс-служба Росавтодора прислала в редакцию "Челябинского эха".

Там же подчеркивается, что в ведении самого агентства - дороги федерального значения. "В 2016 году по Челябинской области ведомством выполнены все запланированные обязательства, отремонтированы, в том числе капитально, 55 км автодорог", - сказано в сообщении.

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Все новости за 26.05.2017 г.»