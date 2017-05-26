Фото с сайта misanec.ru

На выходные челябинцам пообещали грозы, а на понедельник - похолодание. Гидрометцентр опубликовал неутешительный прогноз погоды на ближайшие три дня. В субботу, 27 мая, дожди с грозами ожидаются по всему региону. Температура воздуха завтра в Челябинске +22-+24 градуса, по области столбики термометров поднимутся до 26. В ночь на воскресенье будет около 10 градусов тепла. На второй выходной синоптики прогнозируют по Челябинску до 21 градуса, по области - до 24. При этом также возможны дожди и грозы.

В понедельник, 29 мая, на Южный Урал придет похолодание. В Челябинске температура воздуха не поднимется выше 10 градусов в дневное время. Кроме того, метеорологи обещают сильные дожди.

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Все новости за 26.05.2017 г.»