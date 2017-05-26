Челябинск
- +21 ... +23 C°
- +15 ... +17 C°
- 56.0701р. - 0.2042
- 63.0116р. + 0.0913
Топ-5 новостей Челябинска
-
19.05.2017 г. | 16:00
-
12.05.2017 г. | 16:10
Утомленные городом
В Челябинске пройдет фестиваль шарлотки
26.05.2017 г. 12:52
Фото с сайта wordyou.ru
В Челябинске пройдет фестиваль шарлотки. Гастрономический праздник состоится в воскресенье, 28 мая, на стадионе им. Елесиной. Он пройдет в рамках благотворительной акции "Зеленый марафон". Забег на 4 км 200 м стартует в полдень, а ярмарка пирогов откроется в 10:00. Принять участие в фестивале можно двумя способами – испечь шарлотку по своему фирменному рецепту и продать ее на фестивале или приобрести кусочек угощения. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность. Социальным партнером акции станет организация помощи детям "Звездный дождь".
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 21.11.2016 г. Среди южноуральцев ищут лучшего отца страны
- 15.11.2016 г. Бизнесмены в Челябинской области испекут мегадраник
- 21.10.2016 г. В Челябинской области пройдет конкурс «Открой рот»
- 20.10.2016 г. Главы городов и районов Челябинской области будут соревноваться в пении
- 11.08.2016 г. Архитекторы со всей страны представили 30 концепций развития исторического центра Челябинска