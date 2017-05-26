Фото с сайта wordyou.ru

В Челябинске пройдет фестиваль шарлотки. Гастрономический праздник состоится в воскресенье, 28 мая, на стадионе им. Елесиной. Он пройдет в рамках благотворительной акции "Зеленый марафон". Забег на 4 км 200 м стартует в полдень, а ярмарка пирогов откроется в 10:00. Принять участие в фестивале можно двумя способами – испечь шарлотку по своему фирменному рецепту и продать ее на фестивале или приобрести кусочек угощения. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность. Социальным партнером акции станет организация помощи детям "Звездный дождь".

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Все новости за 26.05.2017 г.»