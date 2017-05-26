Фото с сайта omsk300.ru

В Челябинске стали сдавать в аренду в два раза меньше элитных квартир. Количество доступных для съема помещений с платой более 30 тыс. рублей в месяц подсчитали аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU. По их данным, элитных квартир, предназначенных для аренды, за прошедший год стало в два раза меньше - 94 против прежних 206.

В среднем по городу за меблированное помещение съемщики сейчас платят 11 тыс. 700 рублей, без мебели - 10 тыс. рублей. Поэтому предложения по цене свыше 30 тыс. - это, как правило, варианты в элитных жилых комплексах с качественным или дизайнерским ремонтом и дорогой бытовой техникой, комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева. Резкое сокращение такого сегмента на рынке эксперт связывает с падением спроса. «Владельцы просто отчаялись найти платежеспособного арендатора и предпочитают закрыть квартиру на ключ до лучших времен», - сказала Гринева.

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Все новости за 26.05.2017 г.»