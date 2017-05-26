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В Троицке восстановят закрытое после революции медресе
26.05.2017 г. 12:49
В Троицке восстановят закрытое после революции медресе. Мусульманское образовательное учреждение «Расулия» было основано в 19 веке уроженцем города Зайнуллой Расулевым. Медресе было одним из лучших исламских институтов России. Его закрыли в 1919 году.
Теперь памятник архитектуры и культуры возродят на деньги из областного бюджета. Администрация Троицка в ближайшее время получит более 3 млн рублей на разработку проекта и сметы. Уже в этом году после проведения конкурсных процедур подрядчик приступит к работам. Планируется реконструировать здание, проложить инженерные сети и провести внешнюю отделку. После завершения строительства троицкое медресе станет единственным специализированным исламским учебным заведением в Уральском округе.
Источник: Официальный сайт губернатора Челябинской области
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