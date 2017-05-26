Фото с сайта www.mchs.gov.ru

Спасатели вытащили из горящей квартиры 91-летнего мужчину. Пожар произошел в жилом помещении, расположенном на третьем этаже дома №3А по улице 5-й Электровозной. Огнеборцы прибыли на место через несколько минут после того, как сообщение о ЧП поступило диспетчеру. Из квартиры был эвакуирован пожилой мужчина. Он отравился угарным газом и был госпитализирован.

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Огонь уничтожил личные вещи пострадавшего и мебель, сообщили в челябинской городской службе спасения.

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Все новости за 26.05.2017 г.»