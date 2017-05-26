Фото с сайта sledcom.ru

Обугленную конечность с шестью пальцами нашли в Карабаше. Специалисты начали исследовать странную находку. Кисть обнаружили в четверг, 25 мая, возле местного озера. На ней присутствуют шесть костей фаланг, это означает, что у того, кому принадлежала конечность, было шесть пальцев. Между ними заметны перепонки. Уже есть предположения, что это не кисть, а стопа какого-то животного. Также не исключается версия, что конечность принадлежала человеку с генетическим заболеванием.

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