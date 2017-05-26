Челябинск
- +21 ... +23 C°
- +15 ... +17 C°
- 56.0701р. - 0.2042
- 63.0116р. + 0.0913
Топ-5 новостей Челябинска
-
19.05.2017 г. | 16:00
-
12.05.2017 г. | 16:10
Утомленные городом
Обугленную конечность с шестью пальцами нашли в Карабаше
26.05.2017 г. 12:25
Фото с сайта sledcom.ru
Обугленную конечность с шестью пальцами нашли в Карабаше. Специалисты начали исследовать странную находку. Кисть обнаружили в четверг, 25 мая, возле местного озера. На ней присутствуют шесть костей фаланг, это означает, что у того, кому принадлежала конечность, было шесть пальцев. Между ними заметны перепонки. Уже есть предположения, что это не кисть, а стопа какого-то животного. Также не исключается версия, что конечность принадлежала человеку с генетическим заболеванием.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 12.05.2017 г. Челябинцу дали три года условно за репост видео в соцсети «ВКонтакте»
- 11.05.2017 г. На дорогу в Каштаке выбросили гроб
- 29.03.2017 г. Житель Трехгорного на спор засунул голову между перилами детской горки и застрял
- 01.03.2017 г. Борис Дубровский и руководство РМК подписали соглашение о развитии Карабаша
- 22.12.2016 г. РМК намерена вложить 3 млрд рублей в благоустройство Карабаша