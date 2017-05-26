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«ЧелябГЭТ» обанкротится и прекратит возить пассажиров
26.05.2017 г. 12:23
«ЧелябГЭТ» обанкротится и прекратит возить пассажиров. Функции ликвидированного МУПа будет выполнять другая компания - ООО "ГЭТ". Учредителем выступают городские власти. В новую организацию перейдут на работу все желающие сотрудники разорившегося МУПа.
Процедуру банкротства "ЧелябГЭТа" запустил 18 арбитражный апелляционный суд. Он удовлетворил жалобу федеральной налоговой службы, которая не согласилась с постановлением суда первой инстанции: в марте челябинский арбитраж отказал в банкротстве предприятия. Теперь же ФНС включили в третью очередь кредиторов. "ЧелябГЭТ" задолжал службе более 550 млн отчислений в Пенсионный фонд. В управлении транспорта отметили, что на качестве обслуживания пассажиров смена перевозчика никак не скажется.
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