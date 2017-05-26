Источник: vk.com/infoeventt

На фестивале в Челябинске соберутся 100 семей с близнецами, двойняшками и тройняшками. Мероприятие пройдет в воскресенье, 28 мая, в горсаду имени Пушкина. На праздник приглашают родителей с детьми. Организаторы готовят концертную программу. Также для гостей проведут творческие мастер-классы, бесплатные семейные фотосессии и конкурс рисунков на асфальте. Одной из "фишек" станет состязание Family Look - семьям близнецов предлагают прийти на праздник в одинаковой одежде. Самые стильные образы отметят специальными призами. Также на фестивале выберут самую "прокаченную" коляску и самого сильного папу. Начало - в 11:00.

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