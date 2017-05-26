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В Челябинской области будут судить хозяина собак, насмерть загрызших мальчика
26.05.2017 г. 12:17
В Челябинской области будут судить хозяина собак, насмерть загрызших мальчика. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 49-летнего жителя села Тюлюк. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Речь идет о ЧП, которое случилось в ноябре 2016 года. Мужчина, уходя утром на работу, не убедился в том, что надежно запер во дворе дома двух собак - западно-сибирскую лайку и южноафриканского бурбуля. Псы выбрались через огород на улицу. Там агрессивные животные напали на соседского 7-летнего мальчика, который шел к бабушке. От ран ребенок скончался на месте. Обвиняемый признал вину в полном объеме и ожидает приговора, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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