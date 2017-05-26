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У застройщиков Челябинска пропало псевдохорошее настроение. Это связано с тем, что ситуация на рынке жилья продолжает ухудшаться и продаж все меньше. Об этом сообщил директор компании «IBC-Недвижимость» Станислав Ахмедзянов. По его словам, застройщики находятся в активном поиске вариантов работы с гарантией - возвести дома по какой-нибудь госпрограмме, делать немного и с малой прибылью, но быть уверенными в финансовом результате.

«Как я и говорил в 2016 году по поводу 2017-го и 2018-го, застройщики готовы работать с существенно меньшей прибылью, так как дополнилась цель вообще в принципе сохранить структуру работников, не потерять команду. Мы призываем всех сокращать и не рассчитывать на тот «гуляющий» спрос, который был раньше, в том числе и застройщиков. Потому что и социальный портрет покупателя, и финансовые возможности сильно изменились. Несмотря на то, что банки очень сильно снизили ставки, на рынке строящейся недвижимости ситуация начинает становиться адекватной рынку, то есть застройщики в 2018 году построят существенно меньше, чем они заранее планировали. И это сделают те, кто сможет остановиться, те, для кого остановиться - это меньший убыток, чем не остановиться», - прокомментировал Станислав Ахмедзянов.

Что касается вторичной недвижимости, то ее рынок довольно активен. Конечно, с поправками на общую экономическую обстановку, уточнил Станислав Ахмедзянов. На этом рынке работают социальные рычаги, которые двигают его всегда: свадьбы, наследования, разводы, рождение детей, отметил эксперт.

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Все новости за 26.05.2017 г.»