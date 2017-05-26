Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

«Убитые дороги» Челябинской области протянулись на 208 километров. Таковы предварительные результаты проекта, запущенного в сети активистами ОНФ. Они создали интерактивную карту, на которую сами жители могут наносить отметки о магистралях в плохом состоянии. С начала года на портал dorogi-onf.ru поступило более 230 жалоб от южноуральцев. Антирейтинг возглавляет Челябинск. Кроме того, к проекту активно подключились жители Миасса, Магнитогорска и Верхнего Уфалея. Последние даже сняли ролик. Они проехали по гостевому маршруту города и запечатлели дорожные проблемы на видео.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Все факты, зафиксированные гражданами, находят подтверждение, рассказали в пресс-службе областного штаба ОНФ. Представители Народного фронта намерены добиться ремонта каждого выявленного объекта. В период летних дорожных работ общественники ожидают усиления активности южноуральцев в проекте "Карта убитых дорог".

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