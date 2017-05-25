Фото с сайта pravmin74.ru

В ближайшую ночь Челябинск окутает смог. Неблагоприятные метеоусловия установятся в городе с 22 часов. Будет наблюдаться слабый ветер неблагоприятного направления. Режим "черного неба" продержится до 14 часов пятницы, 26 мая, сообщили в пресс-центре городской службы спасения.

Управление Росприроднадзора рекомендует челябинцам на время НМУ отказаться от использования личных автомобилей. Промышленным предприятиям предписано снизить количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

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