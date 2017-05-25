Фото с сайта avtomotospec.ru

Максимальный штраф за неоплату парковки в Челябинске составит 10 тыс. рублей. Это сумма для юридических лиц. Рядовой автомобилист заплатит от 1 до 3 тыс. рублей. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрили депутаты ЗСО.

Изменения называют подготовкой к созданию в городе единого парковочного пространства. Сейчас на центральных улицах пока нет паркоматов, как в Москве и Екатеринбурге, но вскоре они появятся. За 15 лет власти планируют оборудовать 8 тыс. мест для стоянки. Тариф на них составит 30 рублей в час. Он будет действовать с 08:00 до 20:00, кроме выходных и праздников. Машины тех, кто не платит за парковку, эвакуировать не будут. Факт нарушения зафиксируют на фотографии и выпишут штраф.

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Все новости за 25.05.2017 г.»