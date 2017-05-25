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Серийного грабителя, срывавшего с продавцов цепочки, будут судить в Челябинске
25.05.2017 г. 15:14
Фото с сайта sarnovosti.ru
Серийного грабителя, срывавшего с продавцов цепочки, будут судить в Челябинске. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего Максима Вардыги. Его обвиняют в семи грабежах, совершенных с марта по декабрь 2016 года. По версии следствия, челябинец заходил в небольшие продуктовые магазины, где срывал с продавцов золотые цепочки с кулонами. Общий материальный ущерб оценивается в 128 тыс. рублей.
Грабителя задержали в январе 2017 года. Часть похищенных украшений нашли и вернули потерпевшим. Сейчас Максим Вардыга находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
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