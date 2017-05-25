Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинск получит дополнительное финансирование на строительство третьей очереди развязки возле цирка. Перераспределение бюджетных средств сегодня, 25 мая, провели депутаты областного Заксобрания. Дорожный фонд региона пополнится на 250 млн рублей. Большую часть выделят областному центру. Деньги пойдут на строительство третьей очереди дорожной развязки по улице Братьев Кашириных от Кирова до Российской.

Ранее сообщалось, что эта дорога будет выходить на Бажова и протянется в направлении аэропорта. Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников заявлял, что примерная стоимость нового участка составляет 1,25 млрд рублей. Работы должны пройти в рамках утвержденного в декабре 2016 года проекта планировки исторического центра города.

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