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Челябинская область заняла второе место в рейтинге страховой «токсичности» регионов
25.05.2017 г. 14:06
Челябинская область заняла второе место в рейтинге страховой «токсичности» регионов. Южный Урал вошел в число территорий, которые «упали» в списке проблемных по вопросам мошенничества с полисами ОСАГО и убыточности автогражданки по итогам первого квартала 2017 года. Свежий список регионов опубликовал Российский союз автостраховщиков.
«Провал» продемонстрировали Ингушетия, которая в рейтинге поднялась с 27-го на 3-е место; Челябинская область - с 12-го на 2-е место, а также Оренбуржье и Астраханская область. «Ощутимо, что мошенники из приграничных территорий расширяют свой бизнес и здесь», - сказал президент РСА Игорь Юргенс. Он отметил, что уровень выплат в ОСАГО по всей стране в первом квартале показал отрицательный результат и составляет 122%. То есть на каждые 100 рублей собранной премии страховщики выплачивают 122 рубля. А в «токсичных» регионах он доходит и до 250%, а где-то превышает этот показатель. Особенно много мошеннических действий, по словам Юргенса, бывает при оформлении Европротокола.
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