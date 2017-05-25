Челябинск
- +14 ... +16 C°
- +6 ... +8 C°
- 56.2743р. - 0.2809
- 62.9203р. - 0.6986
Топ-5 новостей Челябинска
-
19.05.2017 г. | 16:00
-
12.05.2017 г. | 16:10
Магнитогорская прокуратура требует закрыть сайты с суицидальной инструкцией от феи Winx
25.05.2017 г. 13:52
Фото с сайта izhevsk.spravker.ru
Магнитогорская прокуратура требует закрыть сайты с суицидальной инструкцией от феи Winx. Надзорное ведомство в ходе проверки нашло в интернете десять страниц, на которых размещены картинки с феей огня. Мультипликационная героиня говорит детям, как стать волшебницей в домашних условиях. В ее рассказе, в частности, речь идет о конкретных суицидальных действиях. Роскомнадзор в прошлом году внес страницы, где была размещена "памятка", в список запрещенных сайтов. Однако изображения продолжают тиражировать.
Суд проверит десять ресурсов, о которых сообщило магнитогорское надзорное ведомство. Если факты нарушений подтвердятся, страницы заблокируют.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram