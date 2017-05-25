Фото с сайта izhevsk.spravker.ru

Магнитогорская прокуратура требует закрыть сайты с суицидальной инструкцией от феи Winx. Надзорное ведомство в ходе проверки нашло в интернете десять страниц, на которых размещены картинки с феей огня. Мультипликационная героиня говорит детям, как стать волшебницей в домашних условиях. В ее рассказе, в частности, речь идет о конкретных суицидальных действиях. Роскомнадзор в прошлом году внес страницы, где была размещена "памятка", в список запрещенных сайтов. Однако изображения продолжают тиражировать.

Суд проверит десять ресурсов, о которых сообщило магнитогорское надзорное ведомство. Если факты нарушений подтвердятся, страницы заблокируют.

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Все новости за 25.05.2017 г.»