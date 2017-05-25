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Двоих южноуральских депутатов отправят в отставку за отказ раскрывать доходы. Отчитываться о заработке не стали депутат из Ашинского района Александр Будай и депутат из Уйского района Диля Аминева. Первый работает истопником в местной библиотеке, и ему просто лень заполнять лишние документы, сообщил «URA.RU» местный глава Рамиль Шаракаев. Что касается Дили Аминевой, то она переехала в другой регион. Их лишат мандатов.

Все остальные депутаты выполнили обязательства. Сейчас идет проверка сведений, по ее итогам кого-то еще могут лишить мандата. Так, в понедельник, 22 мая, суд заставил копейчанина Вячеслава Фырнина уйти из госпарламента за сокрытие информации о 17 объектах недвижимости и двух автомобилях в собственности. В прошлом году 34 человека отказались сдавать декларации.

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Все новости за 25.05.2017 г.»