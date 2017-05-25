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Троицкого коммерсанта будут судить за хищение 1 млн рублей у слепых сирот
25.05.2017 г. 13:44
Фото с сайта 74.мвд.рф
Троицкого коммерсанта будут судить за хищение 1 млн рублей у слепых сирот. Уголовное дело возбудили в отношении директора фирмы «СтандартСтройСервисРемонт» Андрея Янборисова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2013 году Янборисов заключил контракт почти на 5 млн рублей с интернатом для слепых и слабовидящих. Он должен был отремонтировать стадион. Однако работы были выполнены в заметно меньшем объеме. Разницу в 1 млн рублей предприниматель положил к себе в карман. Для возмещения ущерба был арестован Cadillac обвиняемого. За совершение преступления Янборисову грозит срок до шести лет лишения свободы.
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