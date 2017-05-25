Фото: Пресс-служба группы "Мечел"

В Каслях отлили чугунную копию иудейской святыни. Завод архитектурно-художественного литья представил подсвечник с семью креплениями, выполненный в виде меноры - ветхозаветного светильника, который наряду со Звездой Давида является символом Израиля и иудаизма. Новое изделие каслинские мастера выполняли с учетом всех требований религиозной традиции, в том числе к пропорциям и декору. Семисвечник представляет собой стилизованное дерево, вырастающее из круглого, украшенного растительным орнаментом, основания. Крепление для каждой свечи выполнено в виде цветка.

Фото: Пресс-служба группы "Мечел"

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Все новости за 25.05.2017 г.»