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В Каслях отлили чугунную копию иудейской святыни
25.05.2017 г. 13:34
Фото: Пресс-служба группы "Мечел"
В Каслях отлили чугунную копию иудейской святыни. Завод архитектурно-художественного литья представил подсвечник с семью креплениями, выполненный в виде меноры - ветхозаветного светильника, который наряду со Звездой Давида является символом Израиля и иудаизма. Новое изделие каслинские мастера выполняли с учетом всех требований религиозной традиции, в том числе к пропорциям и декору. Семисвечник представляет собой стилизованное дерево, вырастающее из круглого, украшенного растительным орнаментом, основания. Крепление для каждой свечи выполнено в виде цветка.
Фото: Пресс-служба группы "Мечел"
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