Фото с сайта autozam.ru

В ГИБДД Челябинской области люди часами стоят в очереди из-за сбоя сервера. База данных не функционирует вторые сутки, пишет агентство "Доступ". Известно, что неполадки на сервере повлияли на работу отделений ГИБДД по всей России. Специалисты в Москве работают над устранением проблемы.

Ранее сообщалось, что работа южноуральского отделения регистрации транспортных средств нарушена из-за нехватки бланков. Документы позаимствовали в соседней области. В связи с образовавшимися очередями отделение МРЭО продлило часы работы. В среду, 24 мая, пункт закрылся в 22:00, сегодня, 25 мая, он будет работать до 20:30. Однако появилась информация о том, что днем в помещении МРЭО полностью отключили свет, и людям пришлось ждать решения проблем в полной темноте.

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Все новости за 25.05.2017 г.»