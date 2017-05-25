Фото с сайта account-sib.ru

В администрацию Карталинского района пришли с обысками. Силовики проводят выемку документов в финансовом комитете и комитете по управлению имуществом. Визит людей в масках связан с расследованием эпизодов с покупкой некачественного жилья для выпускников детских домов, а также приобретением автобусов. Обыск в здании начался сегодня, 25 мая, рано утром. В администрации Карталинского района факт прихода силовиков комментировать отказываются.

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Все новости за 25.05.2017 г.»