Фото с сайта 27.fsin.su

В Челябинск с проверкой прибыл замдиректора ФСИН. Сегодня, 25 мая, Валерий Бояринев проинспектирует работу службы исполнения наказаний по Челябинской области. В пресс-центре регионального ведомства сообщили, что его визит был запланирован давно и не связан с какими-либо внештатными ситуациями.

Пока не известно, посетит ли Бояринев СИЗО №1, откуда в минувшее воскресенье, 21 мая, сбежал особо опасный преступник. Прокуратура в среду, 24 мая, поставила вопрос об отставке руководства изолятора и выступила с инициативой возбуждения уголовного дела по статье "Халатность". По официальным данным, работа замдиректора ФСИН займет весь рабочий день и продолжится в пятницу, 26 мая. Под контролем Бояринева пройдут сборы сотрудников службы исполнения наказаний.

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Все новости за 25.05.2017 г.»